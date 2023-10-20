Женское "Динамо" прервали 4-матчевую серию поражений

Московское "Динамо" одержало победу над "Самарой" в своем домашнем матче в женской Фонбет Премьер-лиге по баскетболу. Соревнование прошло в Москве и завершилось со счетом 80:69 (17:16, 19:14, 26:20, 18:19) в пользу "Динамо", сообщает "Матч ТВ".

В составе победивших команды выделяется Елена Михайлова, которая набрала 22 очка, в то время как у гостей Анна Зайцева добавила в свой счет 16 очков. Победа в этой игре позволила "Бело-голубым" прервать серию из четырех поражений. Вы можете следить за прямыми трансляциями матчей чемпионата России на каналах холдинга.