Глава Башкирии Радий Хабиров заявил , что часть вины в произошедших 17 января в городе Баймаке массовых беспорядках лежит на местных чиновниках, не исключив при этом и себя самого. В своем Telegram-канале Радий Хабиров напомнил, что он в первую очередь должен уберечь республику от проявлений экстремизма.

«С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как Глава Башкортостана я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие - по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг», - написал Радий Хабиров.

Анализируя произошедшее глава Башкортостана отметил, что попытавшаяся устроить хаос организация «Башкорт»* признана экстремистской еще в 2020 году, а ее лидер Фаиль Алчинов* включен в реестр лиц, причастных к экстремистской, террористической деятельности. По словам Радия Хабирова, организаторы беспорядков, облачившись в маски «экоактивистов» и «патриотов» на самом деле - предатели и сепаратисты.

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», - подчеркнул глава Башкортостана.

Несанкционированная акция протеста у здания суда в г.Баймаке произошла 17 января 2024 года. В этот день экстремисту Алчинову был вынесен приговор - как виновному в возбуждении ненависти по национальному признаку. Согласно материалам уголовного дела, весной 2023 года Алчинов выступил с оскорбительной речью по отношению к лицам других национальностей. С. Сепаратист получил по решению суда 4 года тюрьмы. В это время у здания суда собралась толпа (по данным главы Башкортостана, в этот день Баймак со всей республики приехали несколько сотен человек). Что же касается местных жителей, то они, по словам Радия Хабирова лишь «посмотрели и ушли».

После столкновения протестующих с бойцами ОМОН Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о массовых беспорядках. Задержаны 6 человек. Сообщается о пострадавших - как со стороны протестующих, так и со стороны сотрудников правопорядка.

Ситуацию в Башкортостане начали тут же подхватили западные и украинские СМИ, выдвигая версии, что это была «провокация властей». По мнению же российских политиков, без участия западных спецслужб в организации подобных акций точно не обошлось.

«Как член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции могу с уверенностью сказать, что подобные попытки инициированы не без участия элементов, имеющих отношение к спецслужбам иностранных государств и действующих с территории Украины и Прибалтики через аффилированные telegram-каналы и прочие каналы связи. Их главная задача - раскачать ситуацию внутри республики в непростое для страны время.

Эти акции направлены и против главы республики Радия Хабирова , как одного из самых сильных и эффективных региональных лидеров из команды нашего Президента, активно участвующего в реализации задач специальной военной операции на Украине», - прокомментировал произошедшее у себя Telegram-канале Депутат Государственной думы от Башкирии Динар Гильмутдинов.





*«Башкорт»: 22.05.2020 решением Верховного суда Башкортостана организация «Башкорт» признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

*Фаиль Алчинов: Росфинмониторингом внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.