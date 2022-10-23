Барабанщиков предпочел госслужбе в Петербурге зону СВО

Бывший глава Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексей Барабанщиков заявил о намерении отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом экс-чиновник рассказал журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он восстановиться на работу в госорганах после развалившегося обвинения Смольного.

"На данный момент приходится ждать вступления решения суда в законную силу, чтобы скорее уехать на фронт, поскольку юридически сейчас я этого сделать не могу. Что же касается восстановления в государственные органы, то могу сказать следующее. Когда закончится СВО и меня об этом попросят, то я подумаю над такими предложениями", — отметил он.

Напомним, уголовное преследование в отношении Барабанщикова инициировали в 2021 году после того, как он дал несколько больших интервью, в которых подробно рассказал о коррупции в системе социального питания Петербурга и нежелании Смольного решать эту проблему.

Экс-главе УСП вменяли статью 165 УК РФ, обвиняя его в том, что он якобы помог выиграть тендеры одному из комбинатов питания. Еще до официального решения суда губернатор Александр Беглов снял его с должности. Спустя год уголовное дело было прекращено, поскольку следствие так и не смогло предоставить каких-либо доказательств вины Барабанщикова.