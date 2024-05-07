Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 91,3124
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 98,473
Глава
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:15

Глава "АвтоВАЗа" Соколов сообщил, что цены на автомобили Lada будут проиндексированы на 3%

Автомобили российского производителя "АвтоВАЗ" подорожают в среднем на 3%. Глава компании Максим Соколов уточнил, что базовые версии моделей Lada Granta не будут дороже, но некоторые модификации увеличатся в цене на 51,1-66,1 тыс. рублей. Модели Granta Sport и Granta Sportline подорожают на 1,1 тыс. рублей.

У Lada Vesta версии Sportline и Sportline Black также поднимутся в цене, в среднем на 12-17 тыс. рублей. Покупатели моделей Lada Niva Legend и Niva Travel заплатят минимум на 51,1 тыс. рублей больше.

Причиной роста цен стало возросшее удорожание производства и сложные логистические цепочки, возникшие в условиях санкций, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

РФ использовала большую часть «зависших» в Индии рупий

РФ использовала большую часть «зависших» в Индии рупий

Значительная доля накопившихся на счетах в банках Индии миллиардов индийских рупий, которые принадлежат экспортерам из РФ, была использована российской стороной, и данная проблема в настоящее время решена. Об этом сообщает газета "The Hindustan Times", ссылаясь на свои источники.

Читать полностью
Антти Хяккянен не исключил открытия пропускных пунктов на границе с Россией

Антти Хяккянен не исключил открытия пропускных пунктов на границе с Россией

Законопроект, который позволил бы Финляндии контролировать поток мигрантов и отказывать им во въезде прямо на границе, откладывается.

Читать полностью

Общество

Врач в Ростове обнаружила опухоль мозга у девушки с жалобами на обмороки

Врач в Ростове обнаружила опухоль мозга у девушки с жалобами на обмороки

В Ростове врач обнаружила у молодой женщины смертельную болезнь после жалоб на обмороки и давление.

Читать полностью
Цены на новостройки снизились в ряде городов

Цены на новостройки снизились в ряде городов

В результате апрельского анализа цен на жилье в 21 крупном населенном пункте России отмечено снижение стоимости новостроек, сообщает информационное агентство "РИА Недвижимость" со ссылкой на данные издания "Мир квартир".

Читать полностью

Новости