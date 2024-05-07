Автомобили российского производителя "АвтоВАЗ" подорожают в среднем на 3%. Глава компании Максим Соколов уточнил, что базовые версии моделей Lada Granta не будут дороже, но некоторые модификации увеличатся в цене на 51,1-66,1 тыс. рублей. Модели Granta Sport и Granta Sportline подорожают на 1,1 тыс. рублей.

У Lada Vesta версии Sportline и Sportline Black также поднимутся в цене, в среднем на 12-17 тыс. рублей. Покупатели моделей Lada Niva Legend и Niva Travel заплатят минимум на 51,1 тыс. рублей больше.

Причиной роста цен стало возросшее удорожание производства и сложные логистические цепочки, возникшие в условиях санкций, сообщает Газета.Ру.

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