Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что граница с Россией может снова заработать для пропуска людей. Однако это произойдёт только после того, как соседняя страна примет закон о беженцах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Etelä-Saimaa.
"В настоящее время закон находится в стадии доработки. Он должен поступить на рассмотрение парламента через 1-2 недели. Закон должен вступить в силу как можно скорее", — цитирует агентство министра.
Антти Хяккянен посетил приграничные города и увидел, в каком плачевном состоянии они находятся после прекращения приграничного сообщения между странами. Это заставило министра сделать такое заявление.
Законопроект, который позволил бы Финляндии контролировать поток мигрантов и отказывать им во въезде прямо на границе, откладывается. Издание Helsingin Sanomat пишет, что он дорабатывается и, возможно, поступит в парламент на рассмотрение через одну или две недели.
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