Значительная доля накопившихся на счетах в банках Индии миллиардов индийских рупий, которые принадлежат экспортерам из РФ, была использована российской стороной, и данная проблема в настоящее время решена. Об этом сообщает газета "The Hindustan Times", ссылаясь на свои источники.

Один из собеседников издания поделился: "Большая часть рупий, скопившихся в Индии, уже использована, и этот вопрос сейчас неактуален". По данным источников из индийской газеты, Россия вложила "застрявшие" в южноазиатской стране рупии в акции, государственные облигации и инфраструктурные проекты.

Руководитель Федерации индийских экспортеров (FIEO), доктор Аджай Сахай, ранее в интервью ТАСС сообщил, что в индийских банках хранятся миллиарды рупий, принадлежащие российским экспортерам. Однако точную сумму он не уточнил. Сахай отметил, что торговля с Россией продолжается в индийских рупиях.

После Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, прошедшего в Панаджи (штат Гоа, Индия) в мае 2023 года, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что в индийских банках находятся значительные суммы рупий, принадлежащих России. Лавров назвал эту ситуацию проблемой, обсуждение решения которой продолжается.

Общий объем торговли между Россией и Индией в 2023 году достиг $65 миллиардов. Россия остается четвертым крупным торговым партнером Индии. Однако дефицит торговли в пользу России (свыше $55 миллиардов) стал одной из проблем, возникших в связи с этим ростом. Основной экспорт России в Индию составляют энергоносители.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в 2023 году вырос вдвое и составил $45 миллиардов и $4,5 миллиарда соответственно. Помимо индийских рупий, Москва и Нью-Дели проводят торговые операции в долларах США, дирхамах ОАЭ и китайских юанях.

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