Врач в Ростове нашла смертельную болезнь у девушки, которая жаловалась на давление и обмороки.



Оказалось, что у нее опухоль головного мозга. При этом 26-летняя девушка была на вид здоровой.



Ростовчанка обратилась к врачу-неврологу Елене Сумишевской в городскую поликлинику № 4 в марте. Она жаловалась на обмороки и перепады артериального давления. Девушка обратилась к врачу не сразу, а несколько месяцев ждала, что само пройдет.



Врач предположила, что у девушки есть опухоль в головном мозге. После МРТ диагноз подтвердился. Тогда ростовчанку отправили к нейрохирургу для оперативного лечения, пишет "KP.RU".

Фото: commons. wikimedia.org/U.S. Navy photo.