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Врач в Ростове обнаружила опухоль мозга у девушки с жалобами на обмороки
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:32

Врач в Ростове обнаружила опухоль мозга у девушки с жалобами на обмороки

Врач в Ростове нашла смертельную болезнь у девушки, которая жаловалась на давление и обмороки.

Оказалось, что у нее опухоль головного мозга. При этом 26-летняя девушка была на вид здоровой.

Ростовчанка обратилась к врачу-неврологу Елене Сумишевской в городскую поликлинику № 4 в марте. Она жаловалась на обмороки и перепады артериального давления. Девушка обратилась к врачу не сразу, а несколько месяцев ждала, что само пройдет.

Врач предположила, что у девушки есть опухоль в головном мозге. После МРТ диагноз подтвердился. Тогда ростовчанку отправили к нейрохирургу для оперативного лечения, пишет "KP.RU".

Фото: commons. wikimedia.org/U.S. Navy photo.

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