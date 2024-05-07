Врач в Ростове нашла смертельную болезнь у девушки, которая жаловалась на давление и обмороки.
Оказалось, что у нее опухоль головного мозга. При этом 26-летняя девушка была на вид здоровой.
Ростовчанка обратилась к врачу-неврологу Елене Сумишевской в городскую поликлинику № 4 в марте. Она жаловалась на обмороки и перепады артериального давления. Девушка обратилась к врачу не сразу, а несколько месяцев ждала, что само пройдет.
Врач предположила, что у девушки есть опухоль в головном мозге. После МРТ диагноз подтвердился. Тогда ростовчанку отправили к нейрохирургу для оперативного лечения, пишет "KP.RU".
Фото: commons. wikimedia.org/U.S. Navy photo.
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