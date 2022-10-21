Уголовное дело против бывшего главы УСП Алексея Барабанщикова завершено по решению Куйбышевского суда Петербурга

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга закрыл дело бывшего главы Управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова. Ему был выписан штраф в размере 250 тысяч рублей. Прокуратура поддержала решение суда.

Напомним, в ноябре 2021 года его арестовали после скандальных интервью, в которых он указал на коррумпированность в сфере соцпитания и критиковал Смольный за бездействие. Барабанщикову хотели вменить статью о причинении имущественного вреда.

Следствие заявляло, что он якобы пытался помочь одному из комбинатов питания, принадлежащих Смольному, в получении тендера. Доказательств этому представлено не было. Кроме того, вопросы вызвала сама формулировка. За проведение торгов тогда отвечал Комитет по госзаказу, и глава УСП не мог влиять на них.

Еще до вынесения официальных решений губернатор Петербурга Александр Беглов снял Барабанщикова с должности, хотя ранее чиновник возглавил УСП именно по просьбе градоначальника. Позже пост главы ведомства заняла заместитель главы Комитета по госзаказу Алена Мироненко — бывший заместитель главы Комитета по госзаказу, который и распределял спорные госконтракты.

Барабанщиков провел в СИЗО около полугода, но следствие так и не обнаружило доказательств его вины.

Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя ситуацию на рынке социального питания в Петербурге, тоже указывал на коррупционную составляющую в сфере. По его мнению, комбинаты гонятся за прибылью, в результате школы и другие бюджетные учреждения получают некачественную еду, а "операторы" и связанные с ними чиновники обогащаются, не стремясь улучшить ситуацию.