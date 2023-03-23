В России резко сократилось количество банкоматов

В прошлом году в России количество банкоматов сократилось на 10,7 тысячи устройств, что является максимальным падением с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Центрального Банка РФ.

На начало января 2023 года в России работало 179,7 тысячи банкоматов против 190,4 тысячи годом ранее. Больше всего в прошлом году было свернуто банкоматов с функцией выдачи наличных денег — 6,4 тысячи, до 114,3 тысячи устройств, что стало минимальным их количеством за одиннадцать лет, передает РИА "Новости".

Снижение числа банкоматов в России продолжается с 2014 года, за исключением 2019 года, когда их количество немного выросло на 1,6 тысячи устройств. Однако затем банки вновь начали убирать устройства самообслуживания, в 2020 году — 2,6 тысячи банкоматов, в 2021 году — 9,6 тысячи.

Первый банкомат был изобретен в 1967 году Джоном Шепардом-Бароном (John Shepherd-Barron) в Великобритании. Банкомат был установлен в городе Энфилд, на севере Лондона, и работал на базе перфокарт и специального пин-кода, который клиент вводил для получения наличных денег. С тех пор технологии банкоматов значительно продвинулись, и они стали неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры во всем мире.