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Банки ОАЭ начали закрывать счета российских клиентов
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  • Опубликована сегодня в 14:14

Банки ОАЭ начали закрывать счета российских клиентов

Банки ОАЭ из-за опасения новых санкций начали закрывать счета компаний и физических лиц из России, перестали принимать платежи и отправлять деньги в РФ. В Правительстве России к этой проблеме относятся спокойно, считают ее решаемой.

Как сообщили "Ведомости" со ссылкой на бизнесменов из ОАЭ, трудности с работой банков в Эмиратах появились давно, даже раньше, чем вышел указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях в декабре минувшего года.

Контроль за ведением бизнеса Объединенных Арабских Эмиратов с Россией особенно усилился в сентябре 2023 года. Именно тогда банки массово стали сокращать счета клиентов с российскими паспортами.

В настоящее время бизнесмены РФ почти не имеют возможности открыть счет в крупном банке ОАЭ.

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