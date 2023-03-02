За 2023 год банки России могут "заработать" более 1 трлн рублей - такова консервативная оценка ЦБ, о которой сообщила глава организации Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.

"Предварительный (возможно, где-то консервативный) прогноз по прибыли сектора в 2023 году - больше 1 трлн рублей. Это ниже, чем в 2021 году (более 2 трлн рублей), потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году"

Набиулина также сказала, что банковский сектор в 2022 году потерял 400 млрд рублей из-за "волатильности курсов и невозможности хеджировать валютные риски". Такой результат является показателем неравномерности по сектору, а "отдельные банки понесли серьезные убытки", однако системной докапитализации сектора не требуется.