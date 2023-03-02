Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.03.2023 : 75,2513
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.03.2023 : 80,1008
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:49

Банки РФ могут получить прибыль, превышающую 1 трлн рублей, в 2023 году

За 2023 год банки России могут "заработать" более 1 трлн рублей - такова консервативная оценка ЦБ, о которой сообщила глава организации Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.

"Предварительный (возможно, где-то консервативный) прогноз по прибыли сектора в 2023 году - больше 1 трлн рублей. Это ниже, чем в 2021 году (более 2 трлн рублей), потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году"

Набиулина также сказала, что банковский сектор в 2022 году потерял 400 млрд рублей из-за "волатильности курсов и невозможности хеджировать валютные риски". Такой результат является показателем неравномерности по сектору, а "отдельные банки понесли серьезные убытки", однако системной докапитализации сектора не требуется.

Мир

Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"

Вместо политики Franceafrique будет формироваться сбалансированное партнерство

Читать полностью

На Донецком направлении уничтожено около 270 украинских военных

ВС России также разгромили значительное количество передвижной техники и военных сооружений

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости