ЦБ России продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж

Перевод денег за рубеж остается с некоторыми ограничениями: Центральный Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, правила на отправку финансовых средств. Соответствующее решение начнет действовать с 1 апреля текущего года.

Россияне и граждане дружественных стран смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов - не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

Также, ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами.