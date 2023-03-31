Конечная сумма прибыли Россельхозбанка (РСХБ) по РСБУ за 2022 года составила 5,026 млрд рублей, что на 41% больше показателя 2021 года.

Согласно отчету банка, выручка финансового предприятия до налогообложения составила 12,4 млрд рублей, а если говорить про активы, то они увеличились за год на 2,4%, до 4,2 трлн рублей.

Процентные доходы - 358,6 млрд рублей (выросли на 40% );

рублей (выросли на ); Комиссионные доходы - 28,5 млрд рублей (увлеичились на 4,5%).

Также, стало известно, что "Россельхозбанк" разместит облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,84% годовых.