Конечная сумма прибыли Россельхозбанка (РСХБ) по РСБУ за 2022 года составила 5,026 млрд рублей, что на 41% больше показателя 2021 года.
Согласно отчету банка, выручка финансового предприятия до налогообложения составила 12,4 млрд рублей, а если говорить про активы, то они увеличились за год на 2,4%, до 4,2 трлн рублей.
- Процентные доходы - 358,6 млрд рублей (выросли на 40%);
- Комиссионные доходы - 28,5 млрд рублей (увлеичились на 4,5%).
Также, стало известно, что "Россельхозбанк" разместит облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,84% годовых.
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