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  • Опубликована сегодня в 8:18

Forbes: банковская система РФ более устойчива, чем западная

Колумнист издания Forbes Кеннет Рапоза заявил, что грамотные действия Центробанка России показали, что банковская система страны более устойчива, чем западная.

Эксперт отмечает, что в России не произошел банковский кризис, чего не скажешь о Соединенных Штатах и Швейцарии. Рапоза также отметил, что российский рубль укрепился.

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