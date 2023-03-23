Колумнист издания Forbes Кеннет Рапоза заявил, что грамотные действия Центробанка России показали, что банковская система страны более устойчива, чем западная.
Эксперт отмечает, что в России не произошел банковский кризис, чего не скажешь о Соединенных Штатах и Швейцарии. Рапоза также отметил, что российский рубль укрепился.
Экс-советник Пентагона: Украине следует согласиться с вхождением в РФ новых территорий за денежную компенсацию
Это позволит стабилизировать ситуацию
Всероссийский форум по профобразованию пройдет в Челябинске
Главные темы - развития дополнительного образования и его взаимодействия с основной программой обучения
Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства
Где был Полунин, не уточняется