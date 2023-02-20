Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 мая 2023 года. Об этом сообщили в финансовом учреждении.

Сделано это будет для ограничения рисков заемщиков и банков страны. Кроме того, будут установлены надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.

Регулятор обосновывает эти меры тем, что рост ипотеки сопровождается существенным ухудшением стандартов кредитования.