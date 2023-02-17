Центральный банк России подготовил проект по ограничению рискованных практик по ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

В частности, регулятор решил ограничить практики ипотечного кредитования, которые приводят к завышению цен на недвижимость.

Теперь банки должны будут делать надбавки к коэффициентам риска в отношении жилья, приобретаемого по договору долевого участия.