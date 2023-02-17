Центральный банк России подготовил проект по ограничению рискованных практик по ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
В частности, регулятор решил ограничить практики ипотечного кредитования, которые приводят к завышению цен на недвижимость.
Теперь банки должны будут делать надбавки к коэффициентам риска в отношении жилья, приобретаемого по договору долевого участия.
"Уточнены условия, при которых не применяются надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов, выданных по программам господдержки: действующий критерий (показатель долговой нагрузки не более 60 процентов) дополнен требованием о минимальном размере первоначального взноса (не менее 30 процентов). Также установлен закрытый перечень государственных программ", — отметили в Центробанке.
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