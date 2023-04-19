Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.04.2023 : 81,6028
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.04.2023 : 89,5713
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:39

ПСБ открыл более 400 отделений банка в новых регионах России

Банком "Промсвязь банк" открыто более 400 отделений на территории новых регионов России: 82 населенных пункта теперь являются обладателями денежных отделов. Об этом заявил глава кредитной организации Пётр Фрадков.

"На данный момент в новых регионах открыто более 400 отделений ПСБ, причём важно отметить, что это не только крупные центры, это 82 населённых пункта"

В октябре в Промсвязьбанке заявили, что банк продолжит развивать сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и скоро начнёт кредитовать население.

Мир

Лавров: США могут обмануть в любой момент и все это понимают

Лавров находится с визитом в Латинской Америке

Читать полностью

Перевоз украинской агропродукции через Польшу начнется 20 апреля

Ранее власти Варшавы запретили транзит для Киева

Читать полностью

Общество

Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России

Причина тому - частые угрозы со стороны недругов

Читать полностью

"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

Читать полностью

Новости