ПСБ открыл более 400 отделений банка в новых регионах России

Банком "Промсвязь банк" открыто более 400 отделений на территории новых регионов России: 82 населенных пункта теперь являются обладателями денежных отделов. Об этом заявил глава кредитной организации Пётр Фрадков.

"На данный момент в новых регионах открыто более 400 отделений ПСБ, причём важно отметить, что это не только крупные центры, это 82 населённых пункта"

В октябре в Промсвязьбанке заявили, что банк продолжит развивать сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и скоро начнёт кредитовать население.