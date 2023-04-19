ПСБ открыл более 400 отделений банка в новых регионах России

Банком "Промсвязь банк" открыто более 400 отделений на территории новых регионов России: 82 населенных пункта теперь являются обладателями денежных отделов. Об этом заявил глава кредитной организации Пётр Фрадков.
"На данный момент в новых регионах открыто более 400 отделений ПСБ, причём важно отметить, что это не только крупные центры, это 82 населённых пункта"
В октябре в Промсвязьбанке заявили, что банк продолжит развивать сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и скоро начнёт кредитовать население.
Лавров: США могут обмануть в любой момент и все это понимают
Лавров находится с визитом в Латинской Америке
Перевоз украинской агропродукции через Польшу начнется 20 апреля
Ранее власти Варшавы запретили транзит для Киева
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.