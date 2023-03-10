Банк Silvergate сообщил о своей ликвидации после того, как его деятельность была проверена Федеральным агентством по страхованию вкладов. Об этом сообщает портал Moneytimes.
Руководство финансового учреждение пришло к выводу, что ликвидация банка — это наиболее разумное решение в сложившейся ситуации. Все вклады будут возвращены.
Кризис для учреждения начался 1 марта, когда было опубликовано предупреждение о неблагоприятной ситуации. Silvergate сообщил, что планирует корректировать свои отчеты, а убытки превысят $1 млрд.
Отметим, что данный банк был один из немногих, специализирующихся на услугах для компания связанных с криптовалютой. Он оказался под ударом со стороны регуляторов и конгресса США.
Аналитики издания выразили мнение, что ситуация с указанным финансовым учреждением стала характерным примером того, как бизнес, связанный с криптовалютой, может подвергнуться риску из-за неожиданных препятствий.
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