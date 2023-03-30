Центробанк России продлил до 1 октября 2023 года ограничение на торговлю на бирже заблокированными ценными бумагами. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Речь идет о тех ценных бумагах, которые были заблокированы международными депозитариями, ранее выведенные на неторговые счета. Решение направлено на защиту интересов и прав инвесторов.

Запрет не распространяется на ценные бумаги иностранных эмитентов, которые ведут основную деятельность в России.