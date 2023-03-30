Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 77,0863
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 83,7639
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:19

ЦБ РФ продлил ограничения на торговлю заблокированными ценными бумагами

Центробанк России продлил до 1 октября 2023 года ограничение на торговлю на бирже заблокированными ценными бумагами. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Речь идет о тех ценных бумагах, которые были заблокированы международными депозитариями, ранее выведенные на неторговые счета. Решение направлено на защиту интересов и прав инвесторов.

Запрет не распространяется на ценные бумаги иностранных эмитентов, которые ведут основную деятельность в России.

Мир

Лавров посетит Турцию 6-7 апреля

Политик встретится со своим турецким коллегой и обсудит с ним двусторонние вопросы

Читать полностью

На сайте президента Украины появилась петиция о размещении ядерного оружия

Документ подписали уже 140 человек

Читать полностью

Общество

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель

Читать полностью

Новости