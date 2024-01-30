В 2023 году российские банки достигли исторически высокой прибыли

В 2023 году российские банки достигли исторического рекорда в чистой прибыли, достигнув отметки в 3,4 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.

Предыдущим периодом наивысшей прибыльности для банковского сектора РФ был 2021 год, когда их чистый доход составил 2,363 трлн рублей.

Согласно информации от Центрального банка, прошлогодний успех банков объясняется восстановлением основных источников дохода, снижением резервов и значительными доходами от валютной переоценки.

Регулятор отмечает, что данный результат следует рассматривать в контексте низких показателей 2022 года. Средняя прибыль банковского сектора РФ за два года оказалась на 27% ниже, чем в 2021 году.

По итогам 2023 года количество прибыльных банков в России составило 292, что составляет 90% от общего числа кредитных организаций. Это заметно превышает показатели предыдущего года.

Ранее было объявлено, что послы Евросоюза высказали одобрение по поводу использования доходов от активов РФ.