Петропольский рассказал о причинах блокировок банковских карт

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский предостерегает о возможности блокировки банковских счетов россиян по нескольким мотивам.

По его словам, наиболее распространенной причиной блокировки являются ситуации, когда алгоритмы банков выявляют подозрительные финансовые операции.

Обычно в разряд подозрительных операций включаются переводы, происходящие от юридических лиц, особенно если они поступают из-за границы. Также под наблюдением находятся переводы, поступающие из источников, которые не типичны для физических лиц. Особое внимание уделяется случаям повторяющихся одинаковых переводов в течение нескольких дней подряд.

Алгоритмы также могут возбудить тревогу, если слишком часто снимают наличные с банковской карты. Блокировка счета может произойти, например, если одно и то же лицо многократно обращается к банкомату и снимает средства с карт, принадлежащих различным юридическим лицам.