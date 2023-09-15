Набиуллина предлагает сохранить только адресные льготные ипотечные программы

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддерживает идею сохранения только адресных льготных программ по ипотеке после июля 2024 года. Это заявление было сделано ею в контексте роста спроса на ипотеку, который, по ее мнению, должен контролироваться так, чтобы не вызывать излишний рост цен на недвижимость, что мы наблюдаем в настоящее время и является признаком несбалансированного развития рынка.
Набиуллина напомнила, что в России действуют обширные льготные программы по ипотеке до июля 2024 года. Однако после этой даты она высказывает предпочтение сохранению именно целевых адресных программ, которые оказывают поддержку нуждающимся гражданам.
Также глава Центробанка отметила, что регулятор не приветствует введение плавающих процентных ставок по кредитам для населения.
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