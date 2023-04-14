Всемирный банк не отвечает за санкции отдельных государств

Всемирный банк не ограничен в своей деятельности санкциями, наложенными отдельными странами. Об этом заявил директора по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
По его словам, даже российские компании, находящиеся под санкциями, имеют право участвовать в тендерах, финансируемых Всемирным банком. За период членства России в Банке, российский бизнес сумел получить заказы на сумму более 5 миллиардов долларов в различных странах, что, по словам Маршавина, имеет положительный эффект на российскую экономику в виде создания новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений, и это возможно подсчитать.
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Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.