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  • Опубликована сегодня в 10:59

Всемирный банк не отвечает за санкции отдельных государств

Всемирный банк не ограничен в своей деятельности санкциями, наложенными отдельными странами. Об этом заявил директора по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.

По его словам, даже российские компании, находящиеся под санкциями, имеют право участвовать в тендерах, финансируемых Всемирным банком. За период членства России в Банке, российский бизнес сумел получить заказы на сумму более 5 миллиардов долларов в различных странах, что, по словам Маршавина, имеет положительный эффект на российскую экономику в виде создания новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений, и это возможно подсчитать.

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