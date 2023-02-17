Бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад, им нужно вернуться домой. Об этом заявил обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста.

"Мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими. Это люди, которые ненавидят Польшу, поляков и все польское", — написал автор, передает РИА "Новости".

По его словам, приезжие бандеровцы восхваляют свои радикально- националистические организации, члены которой ответственны за убийства сотен тысяч гражданских лиц.