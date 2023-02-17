Бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад, им нужно вернуться домой. Об этом заявил обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста.
"Мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими. Это люди, которые ненавидят Польшу, поляков и все польское", — написал автор, передает РИА "Новости".
По его словам, приезжие бандеровцы восхваляют свои радикально- националистические организации, члены которой ответственны за убийства сотен тысяч гражданских лиц.
Российская разведка активно применяет противодронные пушки в зоне спецоперации на Украине
Оружие излучает мощную электроволновую частоту, которая глушит связь между пультом и дроном.
Посольство РФ в Вашингтоне: Заявление Нуланд подтверждает вовлеченность США в конфликт
Российские дипломаты отреагировали на слова заместителя госсекретаря США о военных целях в Крыму.
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.