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  • Опубликована сегодня в 10:06

В Ингушетии при задержании банды погибли трое полицейских

В результате столкновения с членами бандгруппы в Ингушетии погибли трое полицейских, еще восемь получили ранения. Об этом мообщает "Интерфакс".

По информации агентства, в настоящее время в республике проводится контртеррористическая операция, направленная на поиск преступников.

Представители силовых структур региона сообщили, что бандгруппа подозревается в нападениях на сотрудников правоохранительных органов, произошедших в марте и апреле этого года.

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