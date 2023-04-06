В результате столкновения с членами бандгруппы в Ингушетии погибли трое полицейских, еще восемь получили ранения. Об этом мообщает "Интерфакс".

По информации агентства, в настоящее время в республике проводится контртеррористическая операция, направленная на поиск преступников.

Представители силовых структур региона сообщили, что бандгруппа подозревается в нападениях на сотрудников правоохранительных органов, произошедших в марте и апреле этого года.