ФСБ и Росгвардия накрыли злоумышленников, оформлявшим нелегалам отцовство над российскими детьми для законного проживания в РФ.
По сообщению источника, банда действовала в Московском регионе, а также в Липецкой области.
"По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в заключении фиктивных браков, установлении отцовств над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализации иностранцев на территории России", — говорится в пресс-релизе ФСБ.
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