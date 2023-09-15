Балтийский флот отработал удары по кораблям "противника"

В ходе учений, проведенных морской авиацией Балтийского флота, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали тактику при нанесении ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в Балтийском море, сообщает пресс-служба флота.

По получении соответствующего приказа, пилоты Су-24 и Су-30СМ, при сопровождении звена истребителей Су-27, осуществили полеты в заранее определенный район моря, где выполнели удары по целям, которые имитировали корабли условного противника. Отчеты средств объективного контроля подтвердили успешное поражение надводных целей авиационными средствами поражения.

В учениях приняли участие более 10 самолетов из состава морской авиации флота. Кроме того, помимо нанесения ударов с воздуха, экипажи самолетов провели тренировки по уходу от средств противовоздушной обороны условного противника.

Основной целью учений была проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач, а также отработка новых тактических методов и способов действий с использованием полных боевых возможностей авиационной техники морской авиации.

Су-24 - это тактический фронтовой бомбардировщик, предназначенный для осуществления ракетно-бомбовых ударов как в простых, так и в сложных метеоусловиях, как днем, так и ночью. Он способен поражать наземные и надводные цели на малых высотах.

Су-30СМ - это двухместный многофункциональный истребитель поколения 4++, предназначенный для уничтожения разнообразных целей, как в воздухе, так и на земле (или на воде), с использованием различных управляемых и неуправляемых видов вооружения.

Су-27, также известный как "Фланкер" по классификации НАТО, является многоцелевым, высокоманевренным, всепогодным истребителем-перехватчиком большой дальности действия. Этот самолет используется для достижения превосходства в воздухе и может применяться для атак по наземным целям.