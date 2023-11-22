Артисты балета из России восхитили зрителей на концерте в Японии

Российские балетные артисты вызвали восторг у японской аудитории в ходе концерта, прошедшего в Tokyo Bunka Kaikan. В рамках захватывающего представления прозвучали отрывки из таких балетов, как "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Умирающий лебедь", "Жизель" и "Cor perdu".
Перед токийской публикой выступили выдающиеся представители российского и мирового балета, такие как Алена Ковалева из Государственного Большого театра, Филипп Степин и Мэй Нагахиса из Мариинского театра, Эрнест Латыпов и Анжелина Воронцова из Михайловского театра, а также другие талантливые артисты. Финальная овация прозвучала во время завершающего номера программы, исполненного Воронцовой и Латыповым, и не прекращалась до самого конца выступления. Еще два концерта запланированы в Токио 23 ноября, а 25 ноября артисты выступят в Осаке, сообщает News.Ru.
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