Миллионной гостье выставки-форума "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

Пензенской жительнице Светлане Сулеймановой, ставшей миллионной посетительницей международной выставки-форума "Россия", вручили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре, сообщает РИА Новости.
Поздравление было озвучено заместителем министра культуры России Надеждой Преподобной, генеральным директором АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальей Виртуозовой и советником первого заместителя председателя Центробанка Ириной Романовой.
Организаторы также сообщили, что партнеры выставки оплатят проживание Светланы при ее поездке в Москву для посещения спектакля. Банк России дополнительно подарил ей индивидуальную экскурсию в историческое здание Центрального банка — музей "Золотая кладовая". Международная выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля 2024 года и представляет важные достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, а также ключевых российских компаний и ведомств.
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