Власти Бали призвали ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Губернатор всеми известного острова Бали Ваян Костер настоятельно просит правительство Индонезии запретить выдавать гражданам России и Украины визы по прибытии в страну, так как на данный момент участились случаи нарушения миграционного законодательства. Яркий пример - россияне и украинцы получают туристические визы, а потом пытаются искать работу на острове.

По данным Reuters известно, что только в марте из Индонезии депортировали как минимум четырех россиян, нарушивших визовый режим.