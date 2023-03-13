Власти Бали призвали ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Губернатор всеми известного острова Бали Ваян Костер настоятельно просит правительство Индонезии запретить выдавать гражданам России и Украины визы по прибытии в страну, так как на данный момент участились случаи нарушения миграционного законодательства. Яркий пример - россияне и украинцы получают туристические визы, а потом пытаются искать работу на острове.
По данным Reuters известно, что только в марте из Индонезии депортировали как минимум четырех россиян, нарушивших визовый режим.
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