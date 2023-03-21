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  • Опубликована сегодня в 14:41

Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов

Нгурах Рай Сугито, заместитель главы иммиграционной службы Бали, в ходе пресс-конференции сообщил, что представители ведомства тщательно отслеживают социальные сети российких туристов с целью пресечения потенциальных нарушений визовых правил.

Такая политика смогла предотвратить очередное чрезвычайное происшествие: недавно были выявлены двое россиян, обучавших соотечественников езде на мотоцикле, после чего они были депортированы из страны.

"Арест этих иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных. Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они следят за туристами и через соцсети"

На данный момент Индонезия депортировала с курортного острова Бали 47 иностранных граждан, в том числе 13 россиян

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