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  • Опубликована сегодня в 16:29

Бывшие лидеры Нагорно-Карабаха арестованы по обвинениям в терроризме

Служба государственной безопасности Азербайджана арестовала бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главу парламента НКР Давида Ишханяна по обвинениям в терроризме.

Им грозит до 14 лет тюремного срока. Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

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