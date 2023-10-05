Бывшие лидеры Нагорно-Карабаха арестованы по обвинениям в терроризме

Служба государственной безопасности Азербайджана арестовала бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главу парламента НКР Давида Ишханяна по обвинениям в терроризме.

Им грозит до 14 лет тюремного срока. Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.