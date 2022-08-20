"В Петербурге тоже прекрасная погода": СМИ раскритиковали отпуск Беглова в Баку при множестве нерешенных проблем города

Губернатор Петербурга Александр Беглов отправился в родное Баку. Градоначальник проведет вторую часть отпуска в районе Шувелан, на берегу Каспия, известном элитной недвижимостью, сообщает Telegram-канал "Площадь Восстания" со ссылкой на источники.

Авторы публикации отмечают, что градоначальник предпочитает проводить отпуск не в Петербурге, который "утопает" во множестве проблем, а в родном для себя Баку.

Накануне СМИ сообщили, что Беглов уехал загорать в Турцию, вероятно, не успев до этого насладиться отдыхом в российских Минеральных водах.

"Между прочим, в Санкт-Петербурге тоже прекрасная погода, и есть где отдохнуть", — с иронией подчеркнули авторы канала.

Бесконечные отпуска Беглова демонстрируют истинное отношение губернатора к работе: главе города интереснее разъезжать по курортам вместо решения насущных проблем петербуржцев. Тем временем последние продолжают заваливать Смольный жалобами на провальную транспортную реформу, градостроительные проблемы и неубранные отходы.