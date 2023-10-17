Футболист из сборной Казахстана и турецкого клуба "Бешикташ" Бахтиёр Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, сообщает "Чемпионат".
Зайнутдинов забил свои 13-й и 14-й голы за сборную в групповом этапе отбора на Чемпионат Европы 2024 в матче против сборной Финляндии, который завершился со счетом 2:1. Эти два гола позволили ему первым обойти Руслана Балтиева и установить новый рекорд. Зайнутдинову потребовалось всего 34 матча в составе сборной для достижения этой цели, в то время как Балтиев сделал это за 72 матча.
Летом этого года Зайнутдинов перешел из ЦСКА в "Бешикташ" за 4,5 миллиона евро согласно информации Transfermarkt. В текущем сезоне он сыграл десять матчей за турецкий клуб в различных турнирах и забил один гол.
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