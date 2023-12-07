Восстановление ЦЭЗ Байкала: Оценка в 3,7 млрд рублей и дебаты о сплошных рубках

Руководитель проектного офиса федерального проекта "Сохранение озера Байкал" Максим Стафеев рассказал в Госдуме о необходимости оценки в 3,7 млрд рублей для восстановления погибшего леса в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории.

Однако, для проведения этой работы требуется принятие поправок в закон об охране Байкала, позволяющих сплошные рубки.

Это стало предметом обсуждения в Госдуме после внесения законопроекта в июле, вызвав широкий общественный резонанс.