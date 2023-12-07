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  • Опубликована сегодня в 13:10

Восстановление ЦЭЗ Байкала: Оценка в 3,7 млрд рублей и дебаты о сплошных рубках

Руководитель проектного офиса федерального проекта "Сохранение озера Байкал" Максим Стафеев рассказал в Госдуме о необходимости оценки в 3,7 млрд рублей для восстановления погибшего леса в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории.

Однако, для проведения этой работы требуется принятие поправок в закон об охране Байкала, позволяющих сплошные рубки.

Это стало предметом обсуждения в Госдуме после внесения законопроекта в июле, вызвав широкий общественный резонанс.

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