Восстановление ЦЭЗ Байкала: Оценка в 3,7 млрд рублей и дебаты о сплошных рубках

Руководитель проектного офиса федерального проекта "Сохранение озера Байкал" Максим Стафеев рассказал в Госдуме о необходимости оценки в 3,7 млрд рублей для восстановления погибшего леса в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории.
Однако, для проведения этой работы требуется принятие поправок в закон об охране Байкала, позволяющих сплошные рубки.
Это стало предметом обсуждения в Госдуме после внесения законопроекта в июле, вызвав широкий общественный резонанс.
Израиль продлевает период нахождения в резерве для поддержания боеспособности ЦАХАЛ
Решение призвано обеспечить оперативную готовность и боеспособность ЦАХАЛ в период военных действий, особенно во время противостояния с ХАМАСом в секторе Газа.
Серия аварий в Японии: Автомобиль врезался в дом, пострадали пять человек
В городе Иокогама (префектура Канагава) автомобиль столкнулся с жилым домом, приводя к травмам по меньшей мере у пятерых человек.
Недостаток оздоровительной инфраструктуры: ВУЗы России готовы принять всего 30% студентов
Из них лишь 138 университетов предоставляют возможность оздоровления летом, а 139 — круглогодично.
Lancet: препараты для профилактики рака груди нужны при высоком эстрогене
Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что препараты для профилактики рака груди, такие как анастрозол, приносят наибольшую пользу женщинам с высокими уровнями эстрогена.