На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,7

"Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре - середина Байкала", - так сообщила руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева, комментируя землетрясение на озере в Восточной Сибири.

К текущему моменту о пострадавших не извещается.

Ранее, замлетрясение произошло на Камчатке, магнитуда которого доходила до 6,9. В Министерстве здравоохранения Камчатского края заявили, что пострадавших в результате подземного толчка на Камчатке нет, однако некоторые здания получили повреждения.