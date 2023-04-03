На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,7

"Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре - середина Байкала", - так сообщила руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева, комментируя землетрясение на озере в Восточной Сибири.
К текущему моменту о пострадавших не извещается.
Ранее, замлетрясение произошло на Камчатке, магнитуда которого доходила до 6,9. В Министерстве здравоохранения Камчатского края заявили, что пострадавших в результате подземного толчка на Камчатке нет, однако некоторые здания получили повреждения.
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