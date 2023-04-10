Нынешний президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что планирует балотироваться, но пока официально выдвигать свою кандидатуру его предвыборная компания не готова.

За пост лидера американского государства готовы побороться бизнесмен Перри Джонсон и адвокат Роберт Кеннеди - младший, который является племянником 35-му американскому лидеру Джону Кеннеди.