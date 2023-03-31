Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:07

Байден настаивает на освобождении арестованного в России за шпионаж журналиста WSJ

Власти Америки во главе с президентом Джо Байденом призывают освободить корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который задержан по подозрению в шпионаже. Его арестовали 30 марта в России, точнее сказать, в Екатеринбурге.

На данный момент от Федеральной службы безопасности РФ известно, что журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Как выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича "взяли с поличным".

В свою очередь, Байден с уверенностью заявляет, что не планирует высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича.

Мир

Президент США призвал освободить журналиста The Wall Street Journal

Он собирал информацию о предприятии ОПК в Екатеринбурге

Читать полностью

Сеть ресторанов McDonald's в Белоруссии работает под вывеской «Мы открыты»

Сеть вновь начала работу в ноябре 2022 года

Читать полностью

Общество

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель

Читать полностью

Новости