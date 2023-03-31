Власти Америки во главе с президентом Джо Байденом призывают освободить корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который задержан по подозрению в шпионаже. Его арестовали 30 марта в России, точнее сказать, в Екатеринбурге.
На данный момент от Федеральной службы безопасности РФ известно, что журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Как выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича "взяли с поличным".
В свою очередь, Байден с уверенностью заявляет, что не планирует высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича.
Президент США призвал освободить журналиста The Wall Street Journal
Он собирал информацию о предприятии ОПК в Екатеринбурге
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