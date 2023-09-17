Telegraph: Байден призовет к расширению состава СБ ООН

Президент США Джо Байден собирается выступить на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке и призвать к расширению состава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил Джон Кирби, представитель Белого дома по национальной безопасности.
Байден настаивает на добавлении "пяти или шести" новых постоянных членов, среди которых Индия, Бразилия, Германия и Япония. Также возможно включение Бразилии и Южной Африки в качестве представителей Латинской Америки и Африки. Пока неясно, будут ли у новых членов право вето.
На вопрос о том, будет ли это изменением правил вето или структуры членства, Кирби ответил: "Мы просто думаем, что пришло время обсудить архитектуру организации. Я думаю, что президент США Байден поддержал бы большее число членов Совета Безопасности", сообщает Telegraph.
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