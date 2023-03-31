Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин опроверг слухи о побеге ВСУ с территории Бахмута

Подразделения ВСУ не уходили из Бахмута, но члены ЧВК "Вагнер" теснят их из города, заявил руководитель и создатель военного формирования Евгений Пригожин.

Журналисты издания "ПолитОнлайн" обратились к предпринимателю с просьбой прокомментировать слухе о бегстве ВСУ из вышеуказанного населенного пункта. На что Пригожин заметил, что такие заявления не соответствуют реальности. Однако участники ЧВК "Вагнер" освобождают город здание за зданием.

"Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь. Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями. В Бахмуте порядка 800 зданий (многоэтажек), если мы будем рассказывать про каждый подъезд, то вы устанете нас слушать. Когда возьмем Бахмут, тогда будем об этом говорить", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин также указал на важность работы союзных подразделений в городе. Он напомнил о том, что те должны защищать фланги, пока "музыканты" работают в самом Бахмуте.