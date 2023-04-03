"Юридически Бахмут взят": бойцы Пригожина подняли флаг над городской администрацией

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии центра Бахмута и администрации города бойцами частной военной компанией.

Евгений Пригожин заявил, что 2 апреля 2023 года в 23:00 бойцы ЧВК "Вагнер" юридически взяли населенный пункт Бахмут. Он рассказал, что российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" поместили на городской администрации Бахмута.

"Юридически Бахмут взят", — публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова Пригожина.

Также бизнесмен сообщил, что в западных районах города остаются части украинской армии. Ранее Евгений Пригожин отмечал, что если подразделения ЧВК "Вагнер" пришли куда-то, то они уже не уйдут.