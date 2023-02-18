Минобороны РФ вынуждает бойцов ЧВК "Вагнер" покинуть занятые позиции в районе Бахмута — СМИ

Министерство обороны РФ своими действиями пытается вынудить бойцов ЧВК "Вагнер" покинуть занимаемые позиции в районе Бахмута, что может сказаться на скорости достижения целей СВО, сообщают источники, знакомые с ситуацией.
Попытки МО РФ "выдавить" бойцов ЧВК "Вагнер" с позиций в районе Бахмута могут негативно сказаться на положении российских войск в зоне спецоперации. Отмечается, что в настоящее время именно "вагнеровцы" удерживают населенный пункт от захвата украинскими войсками.
Накануне стало известно, что подразделению не хватает боеприпасов. Бойцы записали обращение к Министерству обороны РФ с просьбой оказать содействие.
"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам, и поставите эти боеприпасы. Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами", — сказано в обращении бойцов-артиллеристов ЧВК "Вагнер".
Ответа от представителей военного ведомства пока не последовало. Также, как сообщают источники, знакомые с ситуацией, МО РФ пытается заставить бойцов ЧВК "Вагнер" отступить с занятых позиций в районе Бахмута.
При этом без "щита", роль которого исполняют ЧВК "Вагнер", удерживая территорию от захвата украинской армии, вероятен сценарий, в котором бойцам придется отступить, дав тем самым возможность для контрнаступления ВСУ.
Ранее СМИ сообщили, что в ЧВК "Вагнер" перестали осуществлять набор заключенных. Инициативу "перехватили" представители МО РФ. Вскоре стало известно о первых случаях насилия и избиений со стороны бывших заключенных в отношении мобилизованных граждан. При этом военные эксперты обвинили Минобороны РФ в попытках помешать ЧВК "Вагнер" взять Бахмут.
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