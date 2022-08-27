Бойцы "ЧВК Вагнера" применили "Солнцепек" по противнику под Бахмутом

По данным РИА Новости, бойцы "ЧВК Вагнера" нанесли удар по позициям ВСУ в районе города Бахмут в Донецкой Народной Республике.

Сообщается, что удар был нанесен с применением реактивной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". В результате атаки уничтожено скопление украинских военных.

Бахмутское направление является ключевым с тактической точки зрения на операцию по освобождению всего Донбасса. Учитывая это обстоятельство, противник серьезно укрепил свои позиции здесь за счет дополнительных подразделений, вооружения и техники.