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Жалобами не поможешь – юрист объяснила свое обращение в суд против Беглова из-за плохой уборки Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 8:55

Жалобами не поможешь – юрист объяснила свое обращение в суд против Беглова из-за плохой уборки Петербурга

В суде Санкт-Петербурга прошло первое слушание по иску юриста и общественницы Ирины Баханович по факту плохой уборки города от зимних осадков. Истец дала положительную оценку итогам этого заседания.

Первое судебное слушание по иску против губернатора Петербурга Александра Беглова и Комитета по благоустройству прошло 8 февраля. Суть административного разбирательства — неудовлетворительная уборка мегаполиса в зимний сезон. Иск подала адвокат и петербургская активистка Ирина Баханович. Она решилась на такой шаг, чтобы привлечь внимание властей к патовой ситуации — на снегоуборку тратят миллионы бюджетных рублей, а снег и лед при этом практически совсем не убирают.

"Из года в год происходит одно и то же. В этот раз я поняла, что жалобами не поможешь", — пояснила свои решительные действия общественница.

По результатам слушания к делу приобщили ответ районной прокуратуры, который официально подтвердил "нулевую" уборку снега на Васильевском острове.

Жалобами не поможешь – юрист объяснила свое обращение в суд против Беглова из-за плохой уборки Петербурга. 11264.jpeg

В итоге стороны попросили о переносе заседания для того, чтобы ознакомиться с новыми документами. Второе заседание по этому делу наметили на утро 20 февраля, в 10:30.

Жалобами не поможешь – юрист объяснила свое обращение в суд против Беглова из-за плохой уборки Петербурга. 11265.jpeg

Юриста обрадовали итоги первого заседания. Она подчеркнула, что реакция администрации подтвердила правильность ее обращения в судебную инстанцию.

Ранее губернатора Беглова "поймали" на незнании регламентов уборки дорог и тротуаров. Вдобавок он перепутал ответственные структуры, которые поддерживают чистоту и порядок на городских территориях.

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