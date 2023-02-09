Жалобами не поможешь – юрист объяснила свое обращение в суд против Беглова из-за плохой уборки Петербурга

В суде Санкт-Петербурга прошло первое слушание по иску юриста и общественницы Ирины Баханович по факту плохой уборки города от зимних осадков. Истец дала положительную оценку итогам этого заседания.
Первое судебное слушание по иску против губернатора Петербурга Александра Беглова и Комитета по благоустройству прошло 8 февраля. Суть административного разбирательства — неудовлетворительная уборка мегаполиса в зимний сезон. Иск подала адвокат и петербургская активистка Ирина Баханович. Она решилась на такой шаг, чтобы привлечь внимание властей к патовой ситуации — на снегоуборку тратят миллионы бюджетных рублей, а снег и лед при этом практически совсем не убирают.
"Из года в год происходит одно и то же. В этот раз я поняла, что жалобами не поможешь", — пояснила свои решительные действия общественница.
По результатам слушания к делу приобщили ответ районной прокуратуры, который официально подтвердил "нулевую" уборку снега на Васильевском острове.
В итоге стороны попросили о переносе заседания для того, чтобы ознакомиться с новыми документами. Второе заседание по этому делу наметили на утро 20 февраля, в 10:30.
Юриста обрадовали итоги первого заседания. Она подчеркнула, что реакция администрации подтвердила правильность ее обращения в судебную инстанцию.
Ранее губернатора Беглова "поймали" на незнании регламентов уборки дорог и тротуаров. Вдобавок он перепутал ответственные структуры, которые поддерживают чистоту и порядок на городских территориях.
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