Ученые впервые обнаружили у бактерий наличие наследственной памяти

Некоторые из них не только обладают коллективным разумом, но и сохраняют информацию. Это открытие было сделано в рамках исследования. Уже в 1960 году биологи отметили, что бактерии, находясь в стрессовых ситуациях, способны к самоорганизации.

Это привело к формированию концепции коллективного микробного интеллекта. В 1944 году Эверетт Питер Гринберг сделал выводы, что поведение микробов зависит от их численности.

Дальнейшие исследования показали, что слияние миллионов бактериальных клеток приводит к образованию биопленок. Интересно, что в этом процессе могут участвовать бактерии разных видов. Бактерии обладают способностью сохранять наследственную память и передавать ее следующим поколениям.

Например, ученым удалось выяснить, что бактерии Escherichia coli, обитающие в кишечнике, способны не только выживать на Земле, но и передавать информацию о своей жизни и окружающей среде в разные периоды времени, сообщает Involta.