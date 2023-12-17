Logo
Исследователи: кишечные бактерии способны замедлять рост патогенных микробов в 1000 раз
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:04

Исследователи: кишечные бактерии способны замедлять рост патогенных микробов в 1000 раз

Исследование микробиологов из Университета Оксфорда, опубликованное в Science, обнаружило, что кишечные бактерии способны замедлять рост болезнетворных микроорганизмов в 1000 раз. В экспериментах со 100 видами кишечных бактерий и двумя патогенами (Klebsiella pneumoniae и Salmonella enterica) образование сообществ из различных видов бактерий снижало рост вредных микробов в тысячи раз.

Ключевым фактором была конкуренция за питательные вещества, где полезные бактерии успешно конкурировали за необходимые ресурсы. Это открытие важно для понимания роли кишечной микробиоты в поддержании здоровья и разработке стратегий укрепления здоровья через регулирование состава микробного сообщества в кишечнике, сообщает Planet Today.

Мир

В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий

В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий

В Китае была разработана инновационная одежда, предназначенная для обеспечения комфорта во время межпланетных путешествий. Эта уникальная система, созданная группой китайских ученых из Университета Нанкай, базируется на гибких солнечных батареях и способна регулировать температуру внутри одежды в течение суток.

Читать полностью
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные

Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные

Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.

Читать полностью

Общество

Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата

Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата "все включено" в отелях Турции и в 2024 году

Он отметил, что многие российские туристы предпочитают посещать Турцию, где предоставляются различные типы размещения, включая "все включено". Посол выразил уверенность в том, что отели, предлагающие этот формат, продолжат предоставлять его и в следующем году, обеспечивая туристам разнообразные варианты размещения, сообщает ТАСС.

Читать полностью
Ученые разработали добавку для продления жизни

Ученые разработали добавку для продления жизни

Научные исследования, проведенные на мышах, демонстрируют потенциал пищевой добавки с астаксантином для продления жизни. Эксперимент показал, что данная добавка эффективно снижает воспаление и увеличивает продолжительность жизни мышей на 12%.

Читать полностью

Новости