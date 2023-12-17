Исследователи: кишечные бактерии способны замедлять рост патогенных микробов в 1000 раз

Исследование микробиологов из Университета Оксфорда, опубликованное в Science, обнаружило, что кишечные бактерии способны замедлять рост болезнетворных микроорганизмов в 1000 раз. В экспериментах со 100 видами кишечных бактерий и двумя патогенами (Klebsiella pneumoniae и Salmonella enterica) образование сообществ из различных видов бактерий снижало рост вредных микробов в тысячи раз.
Ключевым фактором была конкуренция за питательные вещества, где полезные бактерии успешно конкурировали за необходимые ресурсы. Это открытие важно для понимания роли кишечной микробиоты в поддержании здоровья и разработке стратегий укрепления здоровья через регулирование состава микробного сообщества в кишечнике, сообщает Planet Today.
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