Исследователи: кишечные бактерии способны замедлять рост патогенных микробов в 1000 раз

Исследование микробиологов из Университета Оксфорда, опубликованное в Science, обнаружило, что кишечные бактерии способны замедлять рост болезнетворных микроорганизмов в 1000 раз. В экспериментах со 100 видами кишечных бактерий и двумя патогенами (Klebsiella pneumoniae и Salmonella enterica) образование сообществ из различных видов бактерий снижало рост вредных микробов в тысячи раз.

Ключевым фактором была конкуренция за питательные вещества, где полезные бактерии успешно конкурировали за необходимые ресурсы. Это открытие важно для понимания роли кишечной микробиоты в поддержании здоровья и разработке стратегий укрепления здоровья через регулирование состава микробного сообщества в кишечнике, сообщает Planet Today.