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Реабилитолог Соболева назвала причины болей в спине
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  • Опубликована сегодня в 0:18

Реабилитолог Соболева назвала причины болей в спине

Реабилитолог и кинезиотерапевт, Арина Соболева, разъяснила читателям Pravda. Ru, почему упражнения и массаж не всегда приносят облегчение при болях в спине. Силовые упражнения и массаж могут стать частью комплексной заботы о теле, но иногда не достаточно эффективны из-за дисбаланса мышц, вызванного различными причинами, такими как малоподвижный образ жизни, физическая перегрузка, травмы или шрамы. В результате перегруженные мышцы могут формировать функциональные блоки, вызывая боли.

Боль в теле, по мнению эксперта, является следствием, а не причиной, поэтому массаж болевых точек может временно помочь, но не решит проблему. Чтобы получить долгосрочный результат, необходимо выявить и устранить первопричины боли. Кроме того, важно различать структурные и неструктурные причины боли, учитывая, что массаж и упражнения будут более эффективными при структурных изменениях.

Специалист также подчеркнула, что боли в спине могут иметь психосоматический аспект, и рекомендовала устранять стрессовые стратегии или проблемы психосоматического характера с помощью специалистов.

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