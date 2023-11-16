eLife: уничтожающий постаревшие клетки препарат снимает боль в спине

Препарат Навитоклакс, который уничтожает постаревшие клетки костной ткани, проявил эффективность в уменьшении боли в пояснице, повышении подвижности и замедлении дегенерации позвонков. Эти результаты были получены в ходе исследования, опубликованного в журнале eLife.
Остеокласты — клетки, ответственные за разрушение и удаление поврежденной костной ткани. Этот процесс является необходимым этапом перед восстановлением кости. Когда остеокласты стареют и перестают выполнять свои функции, это может привести к остеопорозу и дегенерации межпозвонковых дисков. Такие состояния увеличивают риск переломов, хронической боли и ограничения подвижности у пожилых людей.
В рамках нового исследования на мышах было показано, что у животных с большим количеством постаревших остеокластов восстановление костной ткани замедляется, и они сталкиваются с более сильной болью, связанной с дегенерацией позвонков. Эффективность препарата Навитоклакс была продемонстрирована в эксперименте: он уничтожал постаревшие остеокласты, что приводило к снижению боли и улучшению подвижности у мышей с различными формами дегенерации позвоночника. Обследование позвоночника и микроскопическое изучение костной ткани также подтвердили уменьшение дегенерации и пористости костей.
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