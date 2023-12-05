Оставивший первую жену с детьми, Эдвард Бил, вновь готовится стать отцом

27-летний Эдвард Бил порадовал своих подписчиков приятной новостью: он снова станет отцом. Его избранница, спортсменка Камила Башарина, находится на раннем сроке беременности. На закате лета Эдвард вступил в брак во второй раз, выбрав в качестве своей супруги Камилу Башарину. В свежем видеоролике, снятом в кабинете УЗИ, он поделился радостной новостью, демонстрируя момент, когда сердце будущего малыша уже начало активно биться.

Блогер принял этот шаг после всего лишь нескольких месяцев с момента развода с Дианой, матерью его двух детей. Супруга ожидала Эдварда, когда тот отбывал наказание в колонии по звучному судебному делу. Эта информация вызвала разнообразные реакции у фанатов, учитывая сложные отношения в браке. Эдвард признавался в своей неидеальности, признавая провокационные романы на стороне. Даже когда Диана подавала документы на развод в 2017 году, что-то всегда мешало окончательному разрыву, сообщает "Стархит".

Прошло несколько лет, и Бил признал, что, несмотря на свои ошибки, он всегда оставался с женой, хотя мог бы уйти. Он рассказал, что Диана знала о его поступках, но все равно оставалась с ним, даже предложив выйти замуж повторно. Бил признал свою вину, но утверждал, что его жена тоже делала компромиссы в их отношениях.

Также стоит напомнить, что Эдвард Бил стал участником серьезного ДТП в центре города в 2021 году. В результате аварии пострадала Мария Артемова, получившая серьезные травмы. Блогер выплатил ей компенсацию в размере 11 миллионов рублей и отбыл срок, назначенный судом. Артемова, хоть и была рада возвращению Била домой, выразила надежду на изменение его приоритетов в сторону семейной жизни.