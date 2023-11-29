В понедельник в роддоме № 3 Владивостока появился на свет младенец, весивший более пяти килограммов

В минувший понедельник в роддоме № 3 Владивостока появился на свет младенец, весивший более пяти килограммов и имеющий рост 60 сантиметров, сообщает Telegram-канал данного медицинского учреждения.

Ребенок был рожден при помощи кесарева сечения. На данный момент мать новорожденного чувствует себя хорошо, и в ближайшее время она собирается вернуться домой вместе с младенцем.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов отметил, что здоровье этого ребенка, хоть и имеет обычные перспективы, немного менее благоприятно, чем у детей с нормальной массой тела. Он подчеркнул, что если родители ребенка крупные, то его вес не вызывает удивления. Также он предположил, что у матери могут быть проблемы с диабетом, что может привести к отекам у плода и, как следствие, к рождению ребенка с большим весом, сообщает Аргументы И Факты.